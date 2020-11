Juventus-Superstar: Ronaldo-Transfer? Paris bekundet öffentlich Interesse

Nachdem der Italienische Rekordmeister Juventus Turin, wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet hat, in der neuen Saison wohl ohne Cristiano Ronaldo auskommen muss, biete sich nun die Möglichkeit für andere Vereine. Paris-Sportdirektor Leonardo äußert sich zu einen möglichem Wechsel.

Den Berichten nach kann sich die Alte Dame den Superstar aufgrund der Corona-Krise nicht mehr leisten. „Zur Zeit weiß man nicht, was im Fußball passiert“, sagte Leonardo im vereinseigenen Klub-TV: „Vielleicht wacht Ronaldo morgen auf und sagt, er möchte woanders spielen. Wer kann ihn kaufen? Es ist ein geschlossener Kreis. Und Paris betritt den Kreis.“

Ronaldo-Transfer nach Paris: Wechsel trotz finanzieller Einbußen?

Zuvor hatte er jedoch in einem Interview mit „Telefoot“ bezüglich geplanter Vertragsverlängerungen mit Neymar, Kylian Mbappe, Juan Bernat und Angel Di Maria betont, dass die Pariser im Zuge der Coronavirus-Pandemie große finanzielle Einbußen hinnehmen mussten.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, es ist wirklich nicht leicht“, sagte der 51-Jährige. Leonardo, der immer mehr in die Kritik geraten war, will nun offenbar mit Äußerungen bezüglich anstehender Vertragsverlängerungen der Superstars und der Verpflichtung eines weiteren großen Namens, sein angeknackstes Image aufpolieren will.

Mit 31 Millionen Euro jährlich ist er der Topverdiener der „alten Dame“, fast viermal so viel wie Verteidiger Matthijs de Ligt, der am zweitmeisten kassiert.



Demnach kann sich Juve den Superstar in der neuen Saison nicht mehr leisten. Sein Vertrag läuft 2022 aus und könnte nur noch nächste Saison teuer verkauft werden. (fab)