Ex-HSV-Profi Tah will Leverkusen offenbar verlassen

Ex-HSV-Profi Jonathan Tah will Bayer Leverkusen nach Saisonende offenbar Richtung England verlassen.

Tah ist nach Startschwierigkeiten unter Xabi Alonso mittlerweile als Abwehrchef der Werkself gesetzt. Der Nationalspieler hat wettbewerbsübergreifend 41 Spiele gemacht und kommt auf eine Startelfquote von 80 Prozent. „Am Donnerstag hat Jona es super gemacht und gegen Leipzig auch. Er ist ein Leader,” schwärmte der Leverkusen-Trainer nach dem Viertelfinal-Sieg in der Europa League bei Union Saint-Gilloise.

Wie der „Kicker“ nun berichtet, soll der 27-Jährige seinen Verein jedoch bereits informiert haben, dass er Leverkusen im Sommer verlassen möchte. Dafür spricht auch, dass Tah seit Anfang des Jahres den Berater wechselte und jetzt von Pini Zahavi beraten wird.

West Ham United interessiert an Tah

Zahavi ist dafür bekannt, seine Schützlinge gern nach England in die Premier League zu bringen. Nach einem Bericht der „Bild“ soll West Ham United an Tah interessiert sein. Die Ablöse soll aufgrund einer Ausstiegsklausel deutlich unter dem Marktwert von 20 Millionen Euro liegen. Tahs Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025.