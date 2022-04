Joker Brandt wird zum BVB-Helden – Sorgen um Reyna

Borussia Dortmund hat sich im Freitagabendspiel beim VfB Stuttgart keine Blöße gegeben und mit 2:0 (1:0) gewonnen. Dabei begann das Spiel mit einer Hiobsbotschaft für die Schwarz-Gelben. Am Ende wurde einer zum Helden, der zu Spielbeginn gar nicht auf dem Platz stand.

Nicht Erling Haaland, sondern Julian Brandt wurde zum Dortmunder Torjäger an diesem Abend und erzielte in der 12. Minute per Abstauber die Führung. Im zweiten Abschnitt legte der 25-Jährige per Distanzschuss nach (71.).

Der Nationalspieler kam in der 6. Spielminute für Giovanni Reyna in die Partie. Der US-Amerikaner hatte sich nach wenigen Sekunden bei einem langen Schritt am Oberschenkel verletzt und das Feld unter Tränen verlassen. Für den 19-Jährigen ist bereits die dritte Verletzung seit Ende 2021. Besonders bitter für den BVB: Auch Mahmoud Dahoud (36.) und Mats Hummels (Halbzeit) mussten verletzungsbedingt vorzeitig aus der Partie. Drei Wermutstropfen an einem ansonsten für die Dortmunder erfolgreichen Abend.

„Das war okay heute“, sagte Doppelpacker Brandt nach dem Spiel mit einem Schmunzeln im Bezug auf seine eigene Leistung nach der frühen Einwechslung. „Du musst als Spieler dann schnell reinkommen, musst schnell reinfinden“, erklärte der Nationalspieler. Das gelang ihm in Stuttgart eindrucksvoll.