Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Gladbacher sind aktuell von Verletzungssorgen geplagt.

„Ja, deswegen hat er heute auch nicht am Training teilgenommen“, sagte Pressesprecher Markus Aretz am Dienstagabend und bestätigte damit mehrere Medienberichte vom gleichen Tag. „Er war geimpft und muss sich da offenbar irgendwo angesteckt haben“, sagte Aretz.

Borussia Mönchengladbach muss auf Matthias Ginter, Stefan Lainer und Marcus Thuram verzichten

Ginter ist derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Spiel bei Bayer Leverkusen musste Ginter in der 63. Minute angeschlagen vom Platz. Der Ausfall des 27 Jahre alten Innenverteidigers ist für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter der nächste Rückschlag. Neben Rechtsverteidiger Stefan Lainer, der sich beim 0:4-Debakel am Samstag in Leverkusen den Knöchel gebrochen hat, muss Borussia Mönchengladbach vorerst auf Stürmer Marcus Thuram verzichten.

Wie die Fohlen am Mittwoch mitteilten, hat sich der französische Nationalspieler in Leverkusen einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Zur voraussichtlichen Ausfallzeit machte die Borussia keine Angabe.

Borussia gibt Entwarnung bei Alassane Plea

An einer Verpflichtung von Thuram, der als Sohn des Weltmeister und früheren Italien-Profis Lilian Thuram in Parma geboren ist, hatte zuletzt Inter Mailand großes Interesse gezeigt. Rund 20 Millionen Euro Ablöse standen im Raum.

Bei Sturmkollege Alassane Plea, der ebenso gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt wurde, konnte die Borussia hingegen Entwarnung geben. Seine Knieprobleme sind nicht dramatisch, der Franzose kann in Kürze wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Einen Teil des Trainings konnte erstmals in dieser Saison Breel Embolo absolvieren. Der Schweizer Nationalstürmer hatte bei der EM eine Oberschenkelverletzung erlitten. (dpa/tha)