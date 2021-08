Der frühere Nationalspieler Mike Hanke kehrt als Co-Trainer der A-Jugend zu Borussia Mönchengladbach zurück. Der 37-Jährige übernimmt bei der U19 des Bundesligisten das Amt von Jörg Schwanke, der in selber Funktion zum Regionalligateam der Borussen wechselt. Das teilten die Gladbacher am Montag mit.

Hanke war zwischen 2011 und 2013 Profi bei der Borussia. „Wir wollen Mike die Chance auf eine zweite Karriere bieten. Ich glaube, dass das der richtige Schritt für ihn ist“, sagte Nachwuchsdirektor Roland Virkus. Hanke hatte zuvor die A-Jugend des TuS Reuschenberg aus dem benachbarten Neuss trainiert. Mit seiner Erfahrung wird er ein wichtiger Ansprechpartner für die Jugendlichen werden, bevor sie in den Herrenbereich kommen.

Mike Hanke: Bundesligaerfahrung für den Nachwuchs

Gladbach war für Hanke die vierte Profi-Station. Vorher spielte er in der Bundesliga für Schalke 04, den VFL Wolfsburg und Hannover 96. Nach seinen zwei Jahren für die Fohlen wechselte der Mittelstürmer noch für ein Jahr nach Freiburg. 284 Bundesliga-Einsätze konnte er insgesamt verbuchen. In Hamm geboren, bestritt Hanke zwölf Partien für die deutsche Nationalmannschaft, in denen ihm ein Treffer gelang. (dpa/seb)