„Jeder macht Fehler”: Dresden holt Trainer Anfang nach Impfpass-Skandal

Markus Anfang bekommt nach seinem Impfpass-Skandal, der ihn in der vergagenen Saison den Job bei Werder Bremen gekostet hat, eine neue Chance im Profifußball. Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat ihn als neuen Trainer verpflichtet.

Ralf Becker, Ex-HSV-Sportchef und nun der Macher bei Dynamo, erklärte dazu: „Wir haben uns vor dieser Entscheidung natürlich sehr viele Gedanken gemacht, die auch über das rein Sportliche hinausgingen. Für uns war in den sehr guten Gesprächen mit Markus Anfang entscheidend, dass er offen und ehrlich sein Fehlverhalten aus der Vergangenheit einräumte und aufrichtig bedauerte. Jeder Mensch macht Fehler und Markus hat für seinen die Verantwortung übernommen und die gerechte Strafe erhalten.“

Dynamo Dresden: Markus Anfang neuer Trainer

Anfang sagte: „Ich bin den Verantwortlichen von Dynamo Dresden für diese Chance sehr dankbar.” Sein Vertrag in Dresden läuft bis 2024.

Markus #Anfang: „Ich bin den Verantwortlichen von Dynamo Dresden für diese Chance sehr dankbar. Es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Vor allem freue ich mich aber auch auf meine neue Mannschaft und diesen tollen Verein mit fantastischen Fans.“ #sgd1953 pic.twitter.com/qQkkH9SIuf — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 10, 2022

Nachdem im November 2021 ein Ermittlungsverfahren gegen den 47-Jährigen eingeleitet wurde wegen eines gefälschten Corona-Impfzertifikats, verlor Anfang seinen Job in Bremen und musste zusätzlich zu einer einjährigen Sperre auch eine Geldstrafe von 36.000 Euro zahlen. Da er sein Vergehen jedoch zugegeben hatte, änderte sich die Sperre in eine Bewährungsstrafe. Anfang entschuldigte und erklärte sich zudem mehrfach öffentlich.

Zur sportlichen Situation in Dresden sagte Anfang: ”Es ist eine spannende und herausfordernde Aufgabe. Vor allem freue ich mich aber auch auf meine neue Mannschaft und diesen tollen Verein mit fantastischen Fans. Gemeinsam mit meinem Team bin ich hochmotiviert und voller Tatendrang, die vom Verein gesteckten Ziele in Angriff zu nehmen.” Er soll Dynamo zurück in die Zweite Liga führen.