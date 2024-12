Italien-Star bangt nach Herzstillstand um Karriere und schaut Hummels im Krankenhaus

Nach seinem Zusammenbruch am Sonntag bangt der italienische Profi Edoardo Bove (22) um die Fortsetzung seiner Karriere. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, erlitt der Teamkollege von Robin Gosens bei der AC Florenz im Spiel gegen Inter Mailand am Sonntag einen Herzstillstand. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, ob der 22-Jährige ein Defibrillator-Implantat benötigt. In der Serie A dürfte er nach aktuellem italienischen Gesetz damit nicht mehr auflaufen.

Sollte kein strukturelles Problem entdeckt werden, wäre demnach auch eine Karrierefortsetzung in Italien möglich. Es bestehe etwa der Verdacht, dass der Zusammenbruch auf einen Abfall der Kalium- und Kalziumwerte zurückzuführen sei. Bereits in der Vergangenheit hätte Bove mit Schwankungen zu kämpfen gehabt. Ein MRT soll darüber Aufschluss geben.

Fest steht bereits: Zur Achtelfinalpartie im italienischen Pokal zwischen Florenz und dem FC Empoli am Mittwoch (21.00 Uhr) werden Boves Teamkollegen auf dessen Wunsch antreten. Das Ligaspiel gegen Inter war beim Stand von 0:0 abgebrochen worden.

AC Florenz gab Entwarnung

Am späten Montagnachmittag hatte die AC Florenz Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass Bove „wach, bei Bewusstsein und orientiert“ sei. Wie die Gazzetta berichtete, schaute Bove aus dem Krankenbett am Abend bereits wieder seinem Jugendverein AS Rom und Mats Hummels bei der 0:2-Niederlage gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu.

Sowohl die Spieler der Roma als auch die Fans schickten über Aufwärmshirts und Banner aufmunternde Worte ins Ospedale Careggi di Firenze. Bove ist aktuell von den Römern nach Florenz verliehen.

Nächster Rückschlag bei Hummels

Bei Boves Stammverein hat derweil Hummels nach seinem zweiten Startelfeinsatz bei der AS Rom mit Problemen mit dem Rückenbeuger zu kämpfen. Dies ergaben erste Untersuchungen nach seiner Auswechslung im Spiel der italienischen Serie A gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo (0:2). Laut Gazzetta dello Sport werde sich der 35-Jährige im Laufe des Dienstags weiteren Untersuchungen unterziehen. Es bestehe allerdings die Hoffnung, dass der ehemalige Nationalspieler bereits am Samstag (20.45 Uhr) im Ligaspiel gegen US Lecce wieder zum Einsatz kommen kann.

Nach schwieriger Anfangszeit in Italien hatte Hummels gegen Bergamo wie schon am vergangenen Donnerstag gegen Tottenham Hotspur in der Startelf gestanden, verließ aber in der 74. Minute humpelnd das Feld. Roma-Trainer Claudio Ranieri, der nach drei Partien weiterhin sieglos ist, lobte Hummels’ Leistung. „Er hat ein wunderbares Match bestritten, obwohl er noch nicht wirklich in Form ist”, sagte Ranieri.

Gazzetta dello Sport gab Hummels die beste Note unter den Spielern der Roma. „Hummels ist wieder zurück. Er ist für die Gegner eine unüberwindbare Mauer. Der Deutsche übernimmt wieder seine Führungsrolle in der Abwehr”, schrieb Corriere dello Sport. Die Zeitung bezeichnete Hummels zudem als „Eckpfeiler der Abwehr”. (dpa/sid)