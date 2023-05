„Ist das dein Ernst?“ Großkreutz-Frage bringt BVB-Trainer auf die Palme

Es war eine besondere Pressekonferenz für Edin Terzic. Das wollte der 40-Jährige auch gar nicht erst leugnen. Schließlich war es jene vor dem entscheidenden letzten Bundesliga-Spieltag. Doch während der Trainer von Borussia Dortmund vor allem über die bevorstehende Aufgabe gegen Mainz sprechen wollte, hatten Reporter anderes im Sinn. Das ließ Terzic kurz aus der Haut fahren.

Als eine Reporterin nach möglichen Aktionen seiner Spieler im Anschluss an die mögliche Meisterschaft fragte und dabei an die Glatzenrasur von BVB-Legende Kevin Großkreutz erinnerte, die er sich nach der letzten Meisterschaft verpasste, war es Terzic zu viel. „Ist das dein Ernst?“, fuhr er aus der Haut, „vor dreißig Sekunden habe ich gesagt, dass ich nicht über Konjunktive sprechen möchte und jetzt fragst du wieder danach?“

Terzic über Party-Pläne: „Das ist mir sowas von egal“

Doch bevor sich Terzic weiter hochfahren konnte, fing er sich wieder und betonte abermals, dass er sich nur mit der Situation befassen wolle, in der er und seine Mannschaft seien und nicht mit Dingen, die nach dem Spiel stattfinden könnten.

„Das ist mir sowas von egal“, so der BVB-Coach, der am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz die erste Deutsche Meisterschaft seit 2012 mit der Borussia holen kann. Dafür reicht ein Sieg, unabhängig vom Parallelspiel der Bayern in Köln.

Dass Terzic zwischendrin seinen Puls herunterfahren konnte, lag auch an einer Folgefrage zu fußballspezifischen Inhalten. „Eine gute Frage“, lobte Terzic und fand sein Lächeln wieder.