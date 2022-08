Irres Gerücht: Holt Leverkusen diesen Champions League-Sieger?

Marcelo gehörte in seiner besten Zeit zu den besten Linksverteidigern der Welt. Nach seinem Wechsel von Fluminese zu Real Madrid im Jahr 2007 absolvierte der Brasilianer knapp 400 Einsätze in der spanischen Liga. An der Seite von Spielern wie unter anderem Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos oder Toni Kroos konnte der 34-Jährige gleich fünf mal die Champions League, sowie unzählige weitere Titel gewinnen. Nach 15 Jahren bei den „Königlichen“ verabschiedete sich Marcelo im Sommer nochmal mit einem Henkelpott aus der spanischen Hauptstadt und ist seitdem vereinslos. Nun zeigt ein Bundesligist ernsthaftes Interesse an dem 34-Jährigen.

Wie „fussballtransfers“ am Samstag berichtet, soll Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung der Real-Legende interessiert sein. Die „Werkself“ startete katastrophal in die Saison und steht nach drei Spieltagen mit null Punkten auf Platz 17 der Tabelle. Nun sollen sich die Rheinländer nochmal verstärken wollen, um den misslungenen Saisonstart noch zu retten. Ein Angebot soll bei Marcelo bereits hinterlegt worden sein.

Genauere Vertragsdetails wie die Laufzeit oder das Gehalt sind bisher noch nicht bekannt. Im Marcelo-Poker haben die Leverkusener jedoch auch über das Ende des Transferfensters am 1. September Zeit, da es sich bei dem Brasilianer um einen ablösefreien Spieler handelt.

Um den Deal jedoch bewerkstelligen zu können, werden die Rheinländer zunächst einen Linksverteidiger abgeben müssen. Derzeit stehen mit den beiden Niederländern Mitchel Bakker (22) und Daley Sinkgraven (27) zwei nominelle Linksverteidiger im Kader der Leverkusener. Da Bakker erst im vergangenen Jahr von Paris Saint-Germain kam und derzeit auf seiner Position gesetzt ist, ist ein Transfer von Sinkgraven realistischer. Medienberichten zufolge, sollen sich verschiedene Premier-League-Vereine mit einer Verpflichtung des Niederländers befassen, auch wenn Bayer bisher keine konkreten Angebote vorliegen hat.

Auch Callum Hudson-Odoi Kandidat bei Leverkusen

Neben Marcelo soll Leverkusen auch an einer Leihe von Callum Hudson-Odoi interessiert sein. Der 21-Jährige wurde in der Vergangenheit auch immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, wobei es jedoch nie zu einem Transfer kam. Beim FC Chelsea unter Thomas Tuchel soll der Engländer jedoch keine Rolle spielen, weshalb eine Leihe in die Bundesliga als eine mögliche Option gehandelt wird.

Falls beide Transfers über die Bühne gehen sollten, hätte Bayer den Kader nochmal deutlich verstärkt. Neben der Bundesliga ist die Werkself auch in der Champions League vertreten, in der neben Club Brügge und dem FC Porto auch Atletico Madrid auf die Rheinländer warten. Im DFB-Pokal ist die Mannschaft von Gerardo Seoane bereits in der ersten Runde am Drittliga-Aufsteiger aus Elversberg gescheitert.