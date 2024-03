Krasses Angebot: Saudis wollen Lewandowski „mit Gold überhäufen“

Für Bayern München waren und für den FC Barcelona sind viele seiner Tore Gold wert. Jetzt wird Super-Stürmer Robert Lewandowski aus Saudi-Arabien geködert.

Nach einem Bericht der spanischen „Mundo Deportivo“ will die Saudi-Liga den 35-jährigen Polen für ein Jahresgehalt von mindestens 100 Millionen Euro von einem Arbeitsplatz im Golfstaat überzeugen. Auf der Suche nach Topstars wolle die Liga Lewandowski „mit Gold überhäufen“, hieß es.

Lewandowski will in Barcelona bleiben

Allerdings hat der in Barcelona gewiss nicht schlecht verdienende Lewandowski der Offerte bereits eine Absage erteilt – zumindest für die nächste Saison. „Ich weiß, wo ich dann spielen will, ich bleibe in Barcelona“, versicherte er. Dort hat er auch noch bis 2025 Vertrag.

Danach, verlautet aus Lewandowskis Umfeld, sei ein weiteres Jahr bei den Katalanen oder auch ein Wechsel in die USA derzeit denkbarer als ein Engagement in Saudi-Arabien. Gold hin oder her.