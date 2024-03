Erst BVB, jetzt Bayern: Kommt dieses Barca-Talent (19) in die Bundesliga?

Nach Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund soll nun auch der FC Bayern München den Blick nach Katalonien geworfen haben. Mikayil Ngor Faye (19) steht zurzeit beim FC Barcelona unter Vertrag, hat allerdings einige Interessenten aus der Bundesliga.

Zurzeit läuft das Nachwuchstalent für die zweite Mannschaft der Spanier auf, ist dort fester Bestandteil des Teams. Aus 24 Einsätzen konnte der Innenverteidiger drei Tore verbuchen. Er soll in Barcelona so an die erste Mannschaft herangeführt werden, stand zuletzt schon bei einem Ligaspiel im Profikader.

Rund 20 Millionen Euro soll Faye kosten

Berichten zufolge fühlt sich der Senegalese wohl in seinem Verein, sollten aber die Aussichten auf seine ersten Einsatzzeiten für die Profis schwinden, hätten die Bundesliga-Interessenten vermutlich eine Chance. Informationen von „Foot Mercato“ zufolge, soll der deutsche Rekordmeister den Youngster schon länger im Auge haben.

Nachdem bereits der BVB damals im Rennen mit den Spaniern um Faye den Kürzeren gezogen hatte und die Frankfurter auch glücklos blieben, wagt nun offenbar im FC Bayern der dritte Bundesligisten den Versuch. Im kommenden Sommer könnte Barcelona sich verkaufsbereit zeigen, eine Ablöse in Höhe von circa 20 Millionen Euro ist zu erwarten.

Neben den deutschen Teams berichtet die spanische Sportzeitschrift „Mundo Deportivo“ auch über Interesse aus anderen Ligen an Faye, der mittlerweile einen Marktwert von rund 1,5 Millionen Euro hat. Der FC Arsenal, Lens, der OSC Lille und der OGC Nizza sollen ebenfalls nicht abgeneigt sein.