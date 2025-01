Irre Statistik zeigt: Drei Stars werden besonders hoch belastet

Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo vom FC Liverpool gehörte 2024 zu den absoluten Vielspielern der Top-Klubs. Von über 1800 Profis, deren Belastung die Spielervertretung FIFPro für das letzte Jahr untersuchte, absolvierte der 25-Jährige mit insgesamt 71 Partien die meisten. Ihm folgen der argentinische Weltmeister Julián Álvarez (Atlético Madrid) und der Franzose Jules Koundé vom FC Barcelona mit je 70 Spielen.

Gemessen an der Anzahl der gespielten Minuten aller Feldspieler führt Koundé die Liste mit 6522 an. Alavarez hatte dagegen die größten Reisestrapazen aller Profis wegzustecken, die über 60 Spiele absolvierten. Der Angreifer, der 2024 unter anderem an der Copa América in den USA und den Olympischen Spielen in Paris teilnahm, kommt auf 175 Stunden internationaler Reisen mit insgesamt 132.063 zurückgelegten Kilometern.

Spielervertretung FIFPro klagt bei der EU-Kommission

Mittels des Player Workload Monitoring (PWM) erfasst FIFPro in Zusammenarbeit mit dem Consulting-Unternehmen Football Benchmark seit 2021 Daten zu Belastung, Erholungsphasen und Reisebelastung von Fußballprofis weltweit. Die Spielervertretung kritisiert seit Längerem die wachsende Anzahl an Spielen.

Im Oktober 2024 reichten die FIFPro und die European Leagues, ein Zusammenschluss von 37 Ligen aus 31 Ländern, zusammen mit der spanischen La Liga, eine Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die FIFA ein. Hintergrund war die Ausweitung des internationalen Spielkalenders, insbesondere durch die Einführung der Klub-WM ab 2025 durch den Weltverband. (sid/tm)