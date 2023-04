Mit bösen Folgen? Basel-Fans wird Reise zum Europa-League-Spiel verboten

Das französische Innenministerium hat den Fans des Schweizer Fußball-Erstligisten FC Basel die Reise zum Viertelfinal-Rückspiel in der Conference League bei OGC Nizza untersagt. Auswärtsfahrten der Baseler seien „häufig Störquellen für die öffentliche Ordnung“, wurde der Schritt in der Mitteilung begründet.

Zuvor hatte die Stadt Nizza bereits die Anhänger des FCB aufgefordert, nicht zum Spiel am Donnerstagabend (21 Uhr) zu kommen. „Ich kann nur meine große Sorge über die bevorstehende Ankunft von Hunderten von Fans des FC Basel in den Straßen von Nizza zum Ausdruck bringen“, sagte Bürgermeister Christian Estrosi in der vergangenen Woche noch vor dem Hinspiel (2:2).

MOPO

Das Ministerium teilte mit, dass vor dem ersten Duell in Basel „Risiko-Anhänger beider Mannschaften Kontakt aufgenommen und Konfrontationen geplant hatten“. Am Tag des Spiels hätten die geplanten Zusammenstöße zwar nicht stattgefunden, es werde aber befürchtet, dass das Rückspiel „zum Schauplatz von Auseinandersetzungen wird“.

Frankfurt-Fans durften nicht nach Neapel – und verwüsteten die Stadt

Eine ähnliche Situation gab es beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen dem SSC Neapel und der Eintracht Frankfurt. Den Frankfurt-Fans war ebenfalls der Zutritt ins Stadion verwehrt worden, allerdings führte dies dazu, dass die Anhänger die italienische Stadt komplett verwüsteteten.

Das könnte Sie auch interessieren: 340 Millionen Euro: Manchester City plant gigantische Investition

Im September war es beim Gruppenspiel zwischen Nizza und dem 1. FC Köln zu heftigen Ausschreitungen gekommen. (sid/cs)