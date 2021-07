Im Auto erwischt: Corona-Verstoß! HSV-Konkurrent nimmt Profis aus dem Training

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat fünf Profis wegen eines Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung aus dem Mannschaftstraining genommen. Dies teilte der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag mit. Es ist nicht der erste Fehltritt im deutschen Fußball.

Dabei handelt es sich um Felipe (33), Josip Elez (26), Miiko Albornoz (29), Sebastian Soto (19) und Simon Stehle (18), die beim 2:1 am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim nicht im Kader standen. Die Polizei hielt die Fünfergruppe an, nachdem die Spieler die Partie gemeinsam im Fernsehen verfolgt hatten. Alle saßen in einem Auto, ohne Mund- und Nasenschutz. Jeder Spieler bekam eine Ordnungsstrafe von 250 Euro.

Hannover 96-Boss Zuber: „Das war eine schwere Dummheit!“

„Alle fünf Spieler, die vorher negativ auf das Coronavirus getestet worden waren, haben damit unbedacht gegen die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen“, hieß es in einer Mitteilung des Tabellensechsten. Ob sie am Sonntag in Darmstadt spielen dürfen, ist offen.

„Das war eine schwere Dummheit“, sagte 96-Sportchef Gerhard Zuber (44) zu „Bild“. „So etwas darf nicht passieren. Die Jungs haben unüberlegt gehandelt, nicht nachgedacht.“

Erst vor einer Woche hatten die BVB-Stars Jadon Sancho und Manuel Akanji mit Friseur-Fotos in den Sozialen Medien für Ärger gesorgt. Das Problem: Auf den Bildern trugen weder die Spieler noch ihr Friseur Schutzmasken. Als Konsequenz verhängte der Verband Geldstrafen.