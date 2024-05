„Ich habe mich für einen Wechsel entschieden“: Thomas Müller findet neues Team

Ein Thomas Müller (34) ruht nie. Die Saison mit dem FC Bayern war eine zum Abhaken. Doch noch bevor es für den vielseitigen Müller, der laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sowohl mit „Rappern als auch Jodlern kann“ in die Heim-EM geht, gibt es schon ein neues Projekt: Müller wird erster Markenbotschafter für den dänischen Spielwarenhersteller „LEGO“. Verkündet hat er dies auf typische Müller-Art.

„Ich habe mich für einen Wechsel entschieden“, lässt der Nationalspieler in einem inszenierten Interview auf seinem privaten Instagram-Account verlauten. „Ich spiele jetzt für TeamLEGO“.

Gemeint ist eine Kooperation, bei der Müller zum ersten offiziellen LEGO Markenbotschafter in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird. Verkündet tut er das mittels eines Videos, in dem ihn eine Ansammlung von Reportern auf die kursierenden „Wechselgerüchte“ anspricht. Und tatsächlich: sie stimmen.

Als Achtjähriger hat Müller „stundenlang“ mit LEGO gespielt

Einen ulkigen Spruch hat Müller, wie er es schon so oft nach Spielen bewiesen hat, natürlich auch parat: „Wir wollen Meister werden. Baumeister“, beendet er das Interview mit der Presse.

Auf diese neue Zusammenarbeit blickt der Münchner mit kindlicher Begeisterung: „Ich freue mich sehr, neuer LEGO Botschafter zu sein. Mein achtjähriges Ich würde vor Freude in die Luft springen, so gerne habe ich als Kind stundenlang LEGO Fantasiewelten gebaut. Und das ist mir bis heute geblieben, denn meine Superkraft auf dem Platz und bei jedem Spiel ist Kreativität. Jeder Spielsituation, und sei sie noch so überraschend, begegne ich mit Herz und Fantasie. Gepaart mit Mut und Ausdauer ergibt das meinen persönlichen Bauplan für jede Situation. Ich freue mich sehr, genau diesen Spirit für und mit #TeamLEGO zu spielen.“

Auch LEGO selbst freut sich über den Neuzugang

Theresa Silbereisen, Senior Marketing Director Zentraleuropa der LEGO Gruppe, ist ebenfalls glücklich und freut sich über den gelandeten Transfer, wie auch das „Presseportal“ berichtet: „Dieser Sommer steht für unvergessliche Momente voller Emotionen, die Generationen verbinden. Wir freuen uns darauf, mit Thomas Müller besondere Erlebnisse für Fans zu schaffen, die unsere Leidenschaft für kreativen Spielspaß mit Fußballbegeisterung vereinen.“

Es passt einfach: Das jung-gebliebenen Fußball-Idol vieler Deutsche und das Familienunternehmen aus Dänemark, welches viele Kinderherzen schneller schlagen lässt. Mit Müller und LEGO haben sich zwei Bauteile gefunden, die ineinander passen.