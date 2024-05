„Er kann mir Rappern und Jodlern“: Thomas Müllers besondere EM-Rolle

Julian Nagelsmann hat die besondere Rolle von Turnier-Veteran Thomas Müller im deutschen EM-Kader beschrieben. Der mit 128 Länderspielen erfahrenste Akteur im 27-Mann-Aufgebot werde beim Heimturnier zwar nicht mehr gesetzt sein für die Startelf der Nationalmannschaft.

Der 34 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern München sei aber weiterhin sportlich wertvoll als Joker und darüber hinaus durch seinen Charakter wertvoll als „Connector“, also als Verbinder der verschiedenen Gruppen im Team.

„Thomas kann mit den Rappern – und mit denen, die jodeln“, sagte Nagelsmann am Donnerstag in Berlin bei der Bekanntgabe des DFB-Kaders für das Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli. Für Müller ist es wie bei Torhüter Manuel Neuer und Rückkehrer Toni Kroos das vierte EM-Turnier. Das Trio wurde zusammen auch 2014 in Brasilien Weltmeister.

Nagelsmann lobt Müllers Qualitäten

Er wolle aber Müllers Rolle nicht auf die des „Gute-Laune-Onkels“ neben dem Spielfeld reduzieren, betonte Nagelsmann. Müller brauche vielmehr auch als Einwechselspieler keine lange Anlaufzeit auf dem Platz. Mit 45 Treffern ist der Bayern-Profi auch der erfolgreichste Schütze im DFB-Aufgebot.

Der Routinier sei auch „ein verlängerter Arm des Trainerteams“ und verfüge über „den Blick auf das Große Ganze“, schilderte Nagelsmann. Müller sei zudem „ein Bild für die Fans und ein Connector zu den Medien“. Kurzum: Er sei „Schmiermittel und Bindeglied für vieles“. (dpa/fs)