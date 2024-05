Hummels-Entscheidung nach CL-Finale – Gerüchte um Interesse aus dem Ausland

Mats Hummels hat vor seinem vielleicht letzten Spiel für Borussia Dortmund noch einmal seine Liebe zum Verein bekräftigt. „Es ist immer schwierig, die richtigen Worte zu finden. Dieser Verein ist mein Zuhause, ich habe über 13 Jahre meiner Profikarriere beim BVB verbracht“, sagte der 35-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage und betonte: „Als Fußballer bin ich ein Dortmunder, das ist keine Frage.“ Trotzdem könnte er in der neuen Saison woanders spielen.

Die Zukunft des Abwehrspielers, dessen Vertrag in Dortmund ausläuft, ist offen. Am 1. Juni trifft er mit der Borussia im Finale der Champions League im Wembley-Stadion auf Real Madrid, erst danach will er eine Entscheidung verkünden. „Ich habe alle Schritte mitgemacht, die uns zu einem Verein auf internationalem Niveau gemacht haben“, sagte er nun. Seine Leistungen in dieser Saison blieben nicht unbemerkt. Wie die „Bild“ berichtet gibt es Interesse aus Italien. Die italienischen Topklubs AC Mailand und Juventus Turin sollen sich mit Hummels beschäftigen. Eine Verpflichtung wäre ablösefrei.

Das könnte Sie auch interessieren: Spanier berichten: Flick schon ab Montag Barcelona-Trainer

Die erneute Finalteilnahme mit dem BVB bedeute ihm derweil „alles, einfach alles“, betonte Hummels, der 2013 das Endspiel gegen Bayern München verloren hatte. „Es ist das zweitgrößte Spiel der Welt. Das größte Spiel ist das Finale der Weltmeisterschaft, das zweitgrößte ist das Finale der Champions League. Ich habe beide gespielt. Normalerweise bin ich jemand, der sich auf dem Platz voll und ganz auf sein Spiel konzentriert, unabhängig von der Bedeutung oder dem Moment. Aber vor und während der beiden Spiele war das Gefühl ganz anders. Die Bedeutung ist so groß, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es kann überwältigend sein. Man muss aufpassen, dass man sich dadurch nicht kleiner fühlt, als man ist“, sagte er.