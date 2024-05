Hummels bei „TV Total“ für EM nominiert – doch es war ein Fake

Die erwartete Nicht-Nominierung von Mats Hummels für die Heim-EM im Sommer bleibt großes Gesprächsthema – und sorgt bisweilen für Verwirrung.

Am Mittwochabend verkündete Moderator Sebastian Pufpaff in der ProSieben-Sendung „TV Total“ überraschend, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund stehe im deutschen Kader für das Heim-Turnier – im Gegensatz zu anderen Bekanntgaben, wie zum Beispiel Florian Wirtz in Hamburg beim Konzert von Nina Chuba, in den vergangenen Tagen durch Prominente und TV-Sendungen stimmte diese aber nicht.

„Der DFB arbeitet mit verschiedenen Promis und Influencern, um nach und nach den Kader für die EM vorzustellen, und wir, wir haben die große Ehre, ebenfalls einen Spieler präsentieren zu dürfen“, sagte „Einige mögen gedacht haben, dass er nicht dabei sein könnte, umso mehr freut es uns deshalb, jetzt sagen zu können: Mit dabei ist…“ Das Publikum rief daraufhin laut „Mats Hummels“ und hielt große Buchstabentafeln in den Farben des DFB-Auswärtstrikots mit dem Namen des 35-Jährigen hoch.

TVTotal hat in diesem Reel auf Instagram bekanntgegeben dass Mats Hummels entgegen aller Aussagen mit zur EM fährt.

Wenn das ein Scherz sein soll dann ist’s echt nicht lustig, Sendung läuft auch grade vllt wurde es da ja aufgelöst. pic.twitter.com/MQPHqtgPMJ — Patric (@gpatric10) May 15, 2024 TV Total nominiert Mats Hummel. Es handelt sich um einen Fake.

Hummels-Nominierung ist ein Fake

„Wahnsinn, lieber Mats, rock‘ das Ding und vielen Dank an den DFB für das Vertrauen“, sagte Pufpaff. Der DFB teilte das Video aber nicht auf seinem Instagram-Kanal – das war bei allen anderen Profis die Bestätigung gewesen, dass die Verkündung außerhalb der gewohnten DFB-Kanäle auch tatsächlich stimmt.

Hummels war von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits für die Länderspiele im März nicht berufen worden, Nagelsmann setzt auf junge Kräfte hinter den Stammspielern Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Den gesamten Kader gibt der Bundestrainer an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin bekannt. Während der bislang einmaligen Nominierungskampagne der vergangenen Tage hatten immer mal wieder Nachahmer versucht, mit vermeintlichen Berufungen Aufmerksamkeit zu erregen. (dpa/pu)