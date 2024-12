HSV-Legende Magath vor überraschendem Comeback als Trainer

Magath wurde bereits dreimal Deutscher Meister. Nun steht er einem Bericht zufolge vor einer Rückkehr auf den Trainersitz. Bei einem Verein in der 3. Liga.



Felix Magath steht einem Bericht zufolge kurz vor einem neuen Trainerjob. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, strebt die Spielvereinigung Unterhaching eine Verpflichtung des ehemaligen Meistertrainers von Bayern München an. Nach Informationen der Zeitung sind die Gespräche mit dem prominenten 71-Jährigen schon weit gediehen.

Übergangslösung Sven Bender hat keine Trainerlizenz

Präsident Manfred Schwabl stellte auf Nachfrage der Zeitung zumindest klar, dass die Trainerfrage offen sei. Die Frage, ob er bereits mit weiteren Trainerkandidaten verhandelt, ließ er aber unbeantwortet.

Seit Anfang Dezember trainiert Sven Bender den stark abstiegsbedrohten Drittligisten, nachdem Marc Unterberger vom Verein freigestellt worden war. Bender hat allerdings keine Trainerlizenz.

Ziel von Felix Magath ist „die Champions League“

HSV-Legende Magath hatte die Hamburger von 1995 bis 1997 trainiert. Er war in seiner Karriere unter anderem auch bei Bayern München, dem VfB Stuttgart und Schalke 04 tätig. Er wurde dreimal Deutscher Meister, 2005 und 2006 mit Bayern, 2009 mit Wolfsburg. Zuletzt war er bei Hertha BSC unter Vertrag und schaffte 2022 den Klassenerhalt. Magath hatte bereits früher gesagt, er wolle wieder arbeiten und habe kein Problem in der 3. Liga oder 2. Liga. Wenn er in die 2. oder 3. Liga gehen würde, „wird mein Ziel Champions League sein“. (dpa/mp)