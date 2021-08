Die Vorbereitung beim deutschen Rekordmeister verlief sicher nicht nach Plan des neuen Trainers Julian Nagelsmann. Kein Sieg in den Testspielen, zudem die späte Rückkehr der vielen Nationalspieler. Dementsprechend befinden sich die Bayern auf der Suche nach Verstärkungen – und sind beim englischen Klub FC Chelsea fündig geworden.

Wie die Portale „Goal“ und „Spox“ übereinstimmend berichten, zeigt der deutsche Rekordmeister großes Interesse an Chelseas Mittelfeldtalent Emran Soglo. Der 16-Jährige wird aktuell in der U17 des Londoner Klubs auf allen offensiven Mittelfeldpositionen ausgebildet. Nach Angaben der Berater Willy Moupoupa und Jack Blouet des 16-Jährigen befinde man sich aktuell in Gesprächen mit den Münchnern.

Entscheidung über Wechsel von Soglo laut Berater noch nicht endgültig

Die Entscheidung darüber, ob es den Teenager tatsächlich aus der Jugendakademie des amtierenden Champions-League-Siegers in Richtung FC Bayern ziehen wird, ist aber längst noch nicht gefallen. „Es gibt nichts Offizielles zu verkünden. Wir sprechen auch mit anderen Vereinen aus Europa. Wir suchen die beste Option auf dem höchsten Niveau für Emrans Karriere“, so die beiden Berater weiter.

FC Bayern nicht der einzige Klub mit Interesse an Emran Soglo

Neben dem deutschen Rekordmeister sei noch eine Reihe anderer Klubs interessiert. Verschiedenen Medienberichten zufolge haben neben dem VfB Stuttgart auch englische und französische Klubs ihr Interesse an dem 16-Jährigen Mittelfeldspieler hinterlegt.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Real zu Juve? Italiener wollen Kroos

Am Montag steigen auch die letzten drei EM-Teilnehmer, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller ins Teamtraining der Bayern ein. Coach Julian Nagelsmann hat dann erstmals seit seinem Amtsantritt am 1. Juli seinen vollständigen Kader zur Verfügung.