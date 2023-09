„Hoffe, sie hat eine Fehlgeburt“: Fans beleidigen Frau von deutschem Fußball-Profi

Das Drittliga-Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Arminia Bielefeld am vergangenen Freitag war ein intensives, aber kein extrem ungewöhnliches Spiel. Die Oberbayern verloren 1:2 gegen die Absteiger aus der Zweiten Liga. Nach der Partie aber musste Unterhachings Torhüter René Vollath hasserfüllte Kommentare der Bielefeld-Fans einstecken – auch gegen seine Frau.

Diese habe ihn nach dem Spiel informiert, dass nicht nur Kommentare gegen den Torhüter selber, sondern auch gegen seine Familie die Runde machen würden. „Es ist Wahnsinn. Meine Frau hat mir gerade gesagt, was für unfassbare Hasskommentare, was für unfassbare Beleidigungen mit ‚Ich hoffe, deine Frau hat einen Autounfall und eine Fehlgeburt‘ und sonstige Sachen von Bielefelder Fans kommen“, erklärte der 33-Jährige im BR erzürnt.

Schiedsrichter-Entscheidung trifft auf Gegenwehr

Anlass für solche Kommentare weit unter der Gürtellinie sahen die Bielefelder Fans offenbar in einer Aktion in der 37. Minute. Bielefeld-Stürmer Fabian Klos war von Vollath in einer Aktion mit dem ausgestreckten Bein im Unterleib getroffen worden. Klos‘ anschließende Reaktion empfand der Torwart offensichtlich als zu heftig und beschwerte sich darüber. Auch über die Entscheidung des Schiedsrichters gegen eine Rote Karte für Vollath und einen Elfmeter empörten sich die Bielefelder Fans.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dünnes Eis“: Bei dieser Frage gerät Bayern-Trainer Tuchel ins Straucheln

Bisher haben sich weder die Liga noch die Vereine zu den Kommentaren geäußert. In den Sozialen Medien gibt es neben viel Verständnis auch einige Fans, die solche Kommentare relativieren. Fabian Klos äußerte sich nach dem Spiel nicht zu den Vorwürfen. Er sagte lediglich: „Für mich ist es eine klare Sache. Aber Karma hat zurückgeschlagen.“