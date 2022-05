Hodenkrebs! Union-Star nach Schockdiagnose erfolgreich operiert

Erst die Schreckens-Diagnose, dann die schnelle Hilfe: Union Berlins Timo Baumgartl hatte Glück im Unglück. Bei dem 26-Jährigen wurde kürzlich Hodenkrebs diagnostiziert, die Sorge war verständlicherweise groß. Mittlerweile aber wurde der Tumor entfernt, Baumgartl geht es soweit gut.

Eine Vorsorgeuntersuchung sorgte für den Fund, den Baumgartl wenige Tage später in der Berliner Charité entfernen ließ. „Glücklicherweise gehe ich seit einigen Jahren zur Vorsorge. Ich bin sehr dankbar für die schnelle, klare Diagnose und für die inzwischen erfolgte, gut verlaufene Operation“, erklärte der Defensiv-Spezialist, der mit den Berlinern bereits einen Spieltag vorm Saisonende den erneuten Sprung ins internationale Geschäft feiern durfte.

„Ich möchte mich von ganzem Herzen für die unglaubliche Unterstützung seitens der Charité, der Mannschaftsärzte und des Vereins bedanken. Das werde ich nie vergessen. Mein Fokus gilt jetzt der schnellstmöglichen Genesung.“

Union Berlin steht fest an Baumgartls Seite

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert stellte klar: „Wir werden Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstützen. Unser ausgezeichnetes Netzwerk von absoluten Spitzenmedizinern steht ihm dafür auch weiterhin zur Verfügung.“

Das könnte Sie auch interessieren: Dortmunds Haaland zu Man City – der BVB hat schon Ersatz

Man sei zuversichtlich, dass Baumgartl wieder vollständig genesen werde. Wann er wieder auf dem Platz stehen könne, sei noch unklar. Beim letzten Saisonspiel am Samstag gegen den VfL Bochum wird Baumgartl (15.30 Uhr, live bei Sky) definitiv nicht dabei sein. Sehr am Herzen liegt Unions Profi der Hinweis auf die Sinnhaftigkeit der Vorsorgeuntersuchung: „Es sind zehn Minuten, die man in sein Leben investiert!“