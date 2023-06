Historischer Transfer! Jüdischer Israeli spielt erstmals für arabischen Fußball-Klub

Erstmals wechselt offenbar ein jüdischer Israeli zu einem Fußballverein in die arabische Welt. Der aktuell zweitplatzierte Klub Al-Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) feierte Omer Atzili am Freitag auf Twitter als Neuzugang.

Es gebe einen Vorvertrag mit dem Fußballer, hieß es. Der 29 Jahre alte Atzili sowie sein bisheriger Verein Maccabi Haifa äußerten sich bislang nicht dazu. Der Mittelfeldspieler spielte auch für die israelische Nationalmannschaft (sechs Länderspiele), sein Marktwert beläuft sich laut „Transfermarkt“ auf 2,2 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain als erste Golfstaaten Annäherungsabkommen mit Israel. Kurz darauf wechselte erstmals ein arabischer Israeli zu einem Fußballklub in die VAE.

Atzili, der in dieser Saison beim Sensationssieg in der Champions League gegen Juventus Turin (2:0) beide Treffer erzielte, geriet im Juni 2020 in die Schlagzeilen, weil ihm vorgeworfen wurde, gemeinsam mit seinem Teamkollegen Dor Micha (31) angeblich zwei 15-jäh­rige Mäd­chen sexuell miss­braucht zu haben. Das Verfahren war nach wenigen Wochen eingestellt, Atzili jedoch von seinem damaligen Klub Maccabi Tel Aviv suspendiert worden. Nach einem Jahr in Nikosia (Zypern) kehrte er in die israelische Liga zurück. (aw/dpa)