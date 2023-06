„Ernster Zustand“: Schwer verletzter PSG-Keeper erneut im Koma

Es sind beunruhigende Nachrichten aus der französischen Hauptstadt: Der Zustand von PSG-Torwart Sergio Rico (29) hat sich offenbar wieder dramatisch verschlechtert. Nach seinem Reitunfall am 28. Mai befindet sich Rico angeblich zum zweiten Mal im Koma.

Infolge seines Unfalls vor zwei Wochen war der Pariser Keeper schon einmal ins Koma versetzt worden. Zunächst gab es aber Hoffnung, als der Klub vor zwei Tagen bekannt gab, dass sich der Zustand des 29-Jährigen verbessert habe, die Sedierung vollständig gestoppt wurde und er bei Bewusstsein sei. Diese Zuversicht wurde nun jedoch ausgebremst.

PSG: Sergio Ricos Ehefrau teilt emotionalen Instagram-Post

Die französische Sportzeitschrift „L’Équipe“ berichtet, dass die Genesung von Rico einen Rückschlag erlitten habe. „Sergio Rico wird erneut sediert und befindet sich weiterhin in einem ernsten Zustand“, zitiert „L’Équipe” das zuständige Universitätskrankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla.

Le dernier bulletin médical concernant l'état de Sergio Rico a signalé un aggravement de la situation. Le gardien du PSG a été replongé dans le coma. https://t.co/Tztok5iTQH pic.twitter.com/mPrmbsuCqQ — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2023

Nach dem Unfall vor zwei Wochen hatte die Familie bekanntgegeben, dass Rico im Zuge einer Pilgerreise in seiner Heimat ein Pferd durchgegangen sei und ihn getreten habe. „Lass mich nicht allein, mein Schatz, denn ich schwöre dir, dass ich ohne dich nicht leben kann. Wir warten auf dich, mein Leben, wir lieben dich so sehr“, schrieb seine Ehefrau Alba Silva in einem Instagram-Post.

Auch die Mitspieler und PSG-Fans gedachten am letzten Spieltag der Saison gegen Clermont Foot (2:3) ihrem Keeper. Während auf der Tribüne ein großes Transparent mit einem Bild des 29-Jährigen ausgerollt wurde, trug die gesamte Mannschaft Ricos Namen auf dem Rücken – und Kylian Mbappé hielt Ricos Trikot nach dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 in die Luft.