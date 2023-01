Historischer Transfer: FC Chelsea erreicht Meilenstein mit diesem Youngster

Der FC Chelsea hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Verteidiger Benoit Badiashile von der AS Monaco für 38 Millionen Euro geholt. Mit der Verpflichtung erreichten die Blues eine historische Marke.

Der 21-Jährige hat bei den Londonern einen Vertrag für gleich siebeneinhalb Jahre unterschrieben, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Badiashile drückte seine Freude aus, nachdem der Wechsel besiegelt worden war: „Ich bin sehr glücklich, hier bei Chelsea zu sein. Ich bin so aufgeregt, für diesen Verein zu spielen. Ich kann es kaum erwarten, die Fans zu sehen und zu spielen in der besten Liga der Welt.“

Die Chelsea-Miteigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali fügten hinzu: „Wir freuen uns, Benoit bei Chelsea willkommen zu heißen. Er ist ein exzellenter junger Spieler, der sich schnell einen guten Ruf erarbeitet hat und für sein junges Alter über eine enorme Erfahrung verfügt. Wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren ein wichtiger Teil unseres Teams sein wird.

Chelseas Suche nach einem Innenverteidiger w beendet

Schon länger waren die Blues auf der Suche nach einem linken Innenverteidiger. Auch an RB Leipzigs Josko Gvardiol waren sie dran, der wäre aber im Vergleich zu Badiashile noch teurer geworden – erst recht nach seinen starken Auftritten bei der WM in Katar.

Mit dem Wechsel kommen die Blues über die gesamte Saison auf Transferausgaben von 330 Millionen Euro. Sie sind damit erst der vierte Verein in der Fußball-Historie, der innerhalb einer Spielzeit die 300-Millionen-Euro-Marke überschreitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Rücktritt vom Rücktritt? Barça-Legende Pique offenbar vor Comeback

Badiashile kommt aus der AS Monaco Jugend und debütierte 2018 bei der Profimannschaft. In seinen vier Jahren in Frankreich kommt er auf 106 Spiele in der Ligue 1. Seinen Marktwert liegt aktuell bei 40 Millionen Euro (laut transfermarkt.de).

Die Verpflichtung von Badiashile wird Chelseas Trainer Graham Potter mehr Optionen in der Abwehr geben, da der englische Nationalspieler Reece James nach einer erneuten Verletzung mehrere Wochen pausieren muss. (yj)