Für über 100 Millionen! BVB bestätigt Bellingham-Wechsel zu Real Madrid

Borussia Dortmund und Real Madrid sind sich über einen Wechsel von Jude Bellingham (19) einig geworden. Das bestätigte der börsennotierte BVB am Mittwochnachmittag in einer Ad-hoc-Meldung. Demnach zahlen die „Königlichen“ für Bellingham eine fixe Ablöse von 103 Millionen Euro. Zusätzlich können variable Zahlungen bis zu einer Höhe von 30 Prozent der Transfersumme fällig werden – insgesamt könnten sich die Einnahmen der Dortmunder also auf 137 Millionen Euro belaufen. Bellingham ist der erst zweite Spieler aus der Bundesliga, der für über 100 Millionen Euro ins Ausland wechselt.

Der Wechsel des Supertalents aus England war seit längerer Zeit absehbar. Nach der verpassten Dortmunder Meisterschaft am letzten Spieltag häuften sich die Gerüchte rund um Bellinghams Abgang. Der 19-Jährige ist erst der vierzehnte Fußballspieler aller Zeiten, bei dem die Ablösesumme die magische Grenze von 100 Millionen Euro übersteigt. In der Bundesliga war das bislang nur bei Ousmane Dembélés Wechsel von Dortmund zum FC Barcelona für 140 Millionen Euro der Fall.

Bellingham bald zum Medizincheck erwartet

In einem Instagram-Post von Bellingham richtet sich der Engländer an die Fans und spricht über die verpatzte Meisterschaft in Dortmund. Er hoffe und wünsche sich den Start einer neuen Ära in Dortmund, die in Zukunft mit Meisterschaften geprägt werde. Seine eigene Rolle in Dortmunds „neuer Ära“ lies Bellingham jedoch stets offen.

Nun gibt es diesbezüglich Klarheit, demnach müssen nur noch Formalitäten geklärt werden. „Die vertraglichen Details sind nun noch abzustimmen und zu dokumentieren“, heißt es in der BVB-Mitteilung. Spätestens in den nächsten Tagen soll Bellingham zum Medizincheck nach Madrid fliegen. Bellingham ist nach Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack und Anthony Modeste der sechste Abgang des Bundesliga-Zweiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Alles schon fix? Deutscher Ex-Nationalspieler vor Wechsel in die Premier League

Teile der Transfererlöse sollen laut Hans-Joachim Watzke bereits in diesem Sommer reinvestiert werden. Als Nachfolger für Bellingham werde bei Dortmund laut Medien Enzo Le Fee aus Frankreich sowie Edson Álvarez von Ajax Amsterdam gehandelt. Auch ein Transfer von Nationalspieler Ilkay Gündogan sei nicht ausgeschlossen.