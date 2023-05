Alles schon fix? Deutscher Ex-Nationalspieler vor Wechsel in die Premier League

Der zweimalige Nationalspieler Mahmoud Dahoud (27) wechselt nach einem Sky-Bericht ablösefrei nach England zu Brighton and Hove Albion in die Premier League. Dahouds Vertrag beim BVB war nach sechs Jahren nicht mehr verlängert worden. Der Mittelfeldspieler spielte in der abgelaufenen Saison unter Trainer Edin Terzic keine große Rolle mehr.

„Für mich geht ein ganz besonderes sportliches Kapitel zu Ende – die Erinnerungen und Freundschaften werden für immer bleiben“, hatte Dahoud auf Twitter über seine Dortmunder Zeit geschrieben.

Das könnte Sie auch interessieren: Entscheidung gefallen: BVB-Star verlässt Dortmund nach verpasster Meisterschaft

Dem Bericht zufolge hat er in Brighton bereits den Medizincheck absolviert und erhält einen Vertrag bis Mitte 2027. (dpa/dv)