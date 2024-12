Hiobsbotschaften für die Bayern: Zwei weitere Top-Stars fallen bis Jahresende aus

Bayern München muss im Jahresendspurt auf Alphonso Davies und Kingsley Coman verzichten. Der Linksverteidiger und der Flügelstürmer haben sich beim 4:2 (1:0) des deutschen Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag jeweils einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Das Duo falle „vorerst“ aus, teilten die Bayern mit.

Dass Davies und Coman in den verbleibenden drei Pflichtspielen noch einmal spielen können, ist unwahrscheinlich. Am Dienstag (21 Uhr) geht es in der Champions League in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk, danach sind in der Bundesliga Mainz und Leipzig die letzten Gegner.

Müller nimmt Fallrückzieher-Versuch mit Humor

Auch Thomas Müller verletzte sich, allerdings nicht schwerer. „Ich habe versucht, einen Fallrückzieher zu machen – das ist nicht so gut ausgegangen, da hat die Muskulatur ein bisschen zugemacht“, berichtete der Routinier bei Sky und ergänzte: „Ich konnte mich kurz nach der Halbzeit kaum mehr rühren.“

Deshalb wurde er in der 51. Minute für Jamal Musiala ausgewechselt, der die Begegnung mit einem Doppelpack entschied. „Ich hätte weiterkämpfen können, aber für Jamal Platz zu machen, war nicht die blödeste Idee“, sagte Müller. (sid/tm)