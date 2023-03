„Heute werden Wunder wahr“: Hamburger Landesligist feiert Pokal-Sensation

Pokal-Sensation in Eimsbüttel: Der Landesliga-Klub FC Alsterbrüder steht im Halbfinale des Lotto-Pokals und ist nur noch zwei Schritte vom DFB-Pokal entfernt.

Wenn jemand sagen kann, dass der FC Alsterbrüder ein familiärer Verein ist, dann Konrad Janta. „Meine Brüder spielen hier, mein Vater bei den Senioren, ich habe hier mein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht“, schilderte der 21-Jährige, der den Landesliga-Spitzenreiter beim 3:1-Sieg gegen den Oberligisten HEBC ins Pokal-Halbfinale beförderte. Janta traf zweimal selbst (21./86.) und legte Gian Luca Verago (66.) zudem zum 2:0 auf.

500 Fans feiern: Alsterbrüder mit größtem Sieg zum 75. Geburtstag

„Unsere Körpersprache war sensationell gut“, befand Trainer Jörn Großkopf, während rund 500 Alsterbrüder-Fans feierten. Ihr Transparent „75 Jahre FCA – heute werden Wunder wahr“, hatte sich als korrekt erwiesen – das Tor durch Erciyes Palo (68.) reichte HEBC nicht. „Eigentlich wollen wir immer mehr als der Gegner“, war Coach Özden Kocadal enttäuscht, „aber diesmal hat der Gegner uns den Schneid abgekauft“.

Auch Concordia und Sasel stehen im Halbfinale des Lotto-Pokals

Neben den Alsterbrüdern erreichten auch Concordia und der TSV Sasel das Pokal-Halbfinale. Gerrit Wintermeyer (6., 37.), Vedat Düzgüner (29.), Ian Claus (78.) und Muhamed Ajruli (82.) sorgten für „Cordis“ 5:2 bei TBS Pinneberg, für das nur Adrian Sousa (38., 41.) traf. Sasel setzte sich dank Tim Jeske (45.) und ein Elfmetertor von Nico Zankl (50.) 2:0 gegen Rugenbergen durch.

Hamm United und Teutonia 05 ermitteln am 22. März den letzten Teilnehmer am Halbfinale, das bereits am Montag ab 18.20 Uhr bei Hamburg 1 ausgelost wird.