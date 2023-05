Tuchel schwärmt von ihm – aber jetzt hat PSG Interesse an diesem Bayern-Star

Die Zukunft von Rekordeinkauf Lucas Hernández beim FC Bayern München ist offen. Paris Saint-Germain soll laut Sport1 Interesse an dem Innenverteidiger haben, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2024 läuft. Mit den Münchnern konnte sich der Franzose bislang noch nicht über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einigen. Sollte Hernández nicht beim FC Bayern verlängern wollen, würde der Verein in diesem Sommer letztmals die Möglichkeit auf eine ordentliche Ablöse haben.

Der französische Sender RMC berichtete mit Verweis auf nicht weiter genannte Quellen, PSG habe Gespräche gestartet, um zu versuchen, den Profi zu verpflichten. Mehr wurde in Frankreich zunächst nicht spekuliert.

Hernández kämpft sich gerade nach seinem bei der WM in Katar erlittenen Kreuzbandriss zurück. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in dieser Woche erstmals wieder Teile des Teamtrainings.

Hernández für 80 Millionen Euro zum FC Bayern gekommen

Zuletzt hatten Medien berichtet, dass der Franzose seinen Vertrag beim FC Bayern über 2024 hinaus verlängern würde. Das Paris-Interesse kommt überraschend im Poker um die Vertragsverlängerung. Hernández war zur Saison 2019/20 für die Münchner Rekordsumme von 80 Millionen Euro zum deutschen Serienmeister gewechselt.

Der Weltmeister von 2018 wird erst in der kommenden Spielzeit wieder im Münchner Ensemble erwartet. Der Mentalitäts-Spieler Hernández ist für Trainer Thomas Tuchel dann ein wichtiger Baustein im Bayern-Team. „Ich kann es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist“, hatte Tuchel erst in der vergangenen Woche vor dem 1:3 gegen RB Leipzig gesagt, mit dem die Münchner vermutlich die erneute Meisterschaft verspielt haben.

Es sei „jeden Tag sehr beeindruckend“, wie professionell er an seinem Comeback arbeite, sagte Tuchel über Hernández. „Er ist immer positiv. Du spürst, wenn er in den Raum kommt, seine Persönlichkeit. Er steckt andere damit an. Er ist für mich ganz klar ein Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis er fit ist und wir gemeinsam loslegen können“, sagte Tuchel.

Die Münchner wollen am Samstag ihre Mini-Chance auf den Titel nutzen. Der FC Bayern ist beim 1. FC Köln zu Gast, zeitgleich erwartet Tabellenführer Borussia Dortmund den FSV Mainz 05. Nur bei einem BVB-Patzer haben die Münchner noch Meisterschaftschancen. (dpa/dv)