Leipzig schockt Tuchels Bayern! Jetzt kann sich der BVB den Titel holen

War es das Spiel, in dem Bayern München die Meisterschaft verloren hat? Im Topspiel gegen RB Leipzig verliert der FC Bayern mit 1:3 (1:0) – und jetzt hat der BVB die Chance, sich die Deutsche Meisterschaft zu holen!

Man reibt sich die Augen: Könnte der Serienmeister nach zehn Titeln in Folge dieses Jahr tatsächlich die Deutsche Meisterschaft verspielt haben? RB Leipzig drehte am Samstagabend in der zweiten Hälfte richtig auf und schockte die Tuchel-Bayern bis ins Mark.

Ausgerechnet Konrad Laimer läutet Bayern-Pleite ein

Das Team von Marco Rose bezwang den Liga-Primus und liefert dem BVB damit einen womöglich entscheidenden Vorteil im Rennen um den Titel! Ausgerechnet Konrad Laimer, dessen Wechsel zu den Bayern schon als beschlossene Sache gilt, sorgte mit seinem Ausgleich in der 64. Minute für die Leipziger Wende. Christopher Nkunku (76.) und Dominik Szoboszlai (85.) besiegelten jeweils per Elfmeter die Niederlage. Serge Gnabry traf in der ersten Halbzeit für Bayern (25.).

Borussia Dortmund hat durch den Bayern-Patzer die Chance, am Sonntag gegen Augsburg (17.30 Uhr, DAZN) die Tabellenführung zu übernehmen. Mit einem Sieg wäre der BVB vor dem Meisterschafts-Finale am letzten Spieltag zwei Punkte vor den Bayern.

Kahn: „Noch ist es nicht vorbei“

Bayern-Chef Oliver Kahn reagierte auf der Tribüne fassungslos, gab sich er aber kämpferisch. „Mein Glaube ist immer da. Ich werde den Teufel tun und hier irgendwas abschenken“, sagte Kahn in der Allianz Arena. „Es ist bitter. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat“, sagte der in der Kritik stehende Vorstands-Boss. „Ich bin erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe.“ Nach der Pausenführung habe man sich „nicht intelligent angestellt“.