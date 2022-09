„Hat mir einen Schub gegeben“: Lewandowski bereut Bayern-Abgang keineswegs

Für Weltfußballer Robert Lewandowski war die Champions-League-Partie gegen seinen Ex-Klub Bayern München „das emotionalste Spiel meines Lebens”. Nach acht Jahren in München sei es schwer gewesen, „all diese Gefühle zu unterdrücken”, sagte der 34-Jährige auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft vor den anstehenden Nations-League-Spielen.

Am vergangenen Dienstag war Lewandowski erstmals seit seinem Wechsel zum FC Barcelona in die Allianz Arena zurückgekehrt. Trotz guter Leistung verloren die Katalanen mit 0:2, auch Lewandowski vergab einige gute Chancen. „Ich wollte ein Tor machen, aber etwas in mir hat nicht geholfen”, betonte der Pole.

FC Bayern: Lewandowski spricht über Rückkehr nach München

Dennoch könne seine Mannschaft Positives aus der Niederlage ziehen. „Es war eine Lehre für uns. Wir hatten nicht damit gerechnet, unseren Spielstil in dieser Art durchsetzen zu können”, meinte Lewandowski: „Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch in schwierigen Spielen Chancen kreieren können.”

Seinen Abschied aus München bereue er keinesfalls. „Mein Wechsel zu Barça hat mir einen Schub gegeben. Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt”, sagte Lewandowski.

Das könnte sie auch interessieren: Verdacht der Steuerhinterziehung: Ehemaliger DFB-Funktionär angeklagt

In Spanien soll es nun auch endlich mit dem Ballon d’Or klappen. „Ich weiß, dass der FC Barcelona die Mannschaft mit den meisten Gewinnern ist”, betonte der Torjäger und ergänzte: „Ich glaube, der Weg zum Ballon d’Or ist bei Barça kürzer als bei Bayern.” (sid/tw)