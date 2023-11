Harry Kane findet Haus in München – für 80.000 Euro Monatsmiete!

Nach dem Sieg gegen Heidenheim erklärte Bayern-Tormaschine Harry Kane noch: „Ich bin noch auf der Suche nach einem Haus, hoffentlich finde ich bis zur Winterpause eines“. Nun hat er offenbar eine kostspielige Bleibe in München ins Auge gefasst.

Derzeit wohnt der Engländer in dem Hotel „Vier Jahreszeiten“. Die Kosten pro Nacht belaufen sich auf knapp 10.000 Euro! Damit Kane aber günstiger im Hotel wohnen kann, hat der FC Bayern laut Informationen der „Bild“ einen Deal zu geringeren Bezügen mit dem Unternehmen abgeschlossen.

Neue Villa in München für Kane

Das neue Haus, an dem der Topscorer interessiert sein soll, beinhaltet acht Schlafzimmer, zwei Pools und ein Privatkino bei einer Miete von 80.000 Euro monatlich. Wow!

Mitspieler Thomas Müller äußerte sich zu der Wohnungssuche belustigt. „Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln. Oder endlich ein Haus finden, das dazu passt, dass er die ganzen Hattrick-Bälle gut unterbringt“, sagt er zu der erfolgreichen Saison des Engländers.

In 16 Pflichtspielen traf Kane 21 Mal und steht an der Spitze der Bundesliga mit 17 Toren in der laufenden Spielzeit.