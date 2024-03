Hamburger knipst für Bremen! Aber am Ende jubelt Dortmund

Borussia Dortmund hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Auswärtssieg errungen. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl setzten sich die Gäste mit 2:1 (2:0) bei Werder Bremen durch.

Lange dominierte Dortmund das Spiel – bis Marcel Sabitzer (45.+1) nach einem Foul an Mitchell Weiser die Rote Karte sah. Zuvor hatten Donyell Malen (21.) und Jadon Sancho (38.) einen 2:0-Vorsprung herausgeschossen. Für BVB-Rückkehrer Sancho war es das erste Tor für Dortmund seit 1031 Tagen, damals traf er im DFB-Pokalfinale doppelt gegen Leipzig. Im Januar liehen die Borussen sich den 23-Jährigen von Manchester United zurück, wo Sancho nicht recht zum Zug gekommen war.

Hamburger Njinmah trifft für Werder

In Unterzahl beschränkten sich die Westfalen nach der Pause weitgehend aufs Verteidigen, was einmal allerdings nur unzureichend gelang. Da schob der beim Eimsbütteler TV groß gewordene Justin Njinmah (70.) den Ball nach Vorlage von Romano Schmid in die BVB-Maschen. Werder berannte fortan das Dortmunder Tor, kam aber nicht mehr zum Ausgleich.

Mit dem Sieg verteidigte Dortmund seinen vierten Platz und liegt im Duell mit RB Leipzig nun mit 47:46 Punkten vorn. Werder Bremen muss nach der zwölften Niederlage im 25. Spiel seine Europapokal-Träume wohl fürs Erste ad acta legen.