Nach Zverev-Zusage: Auch Struff schlägt am Hamburger Rothenbaum auf

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff kommt nach Hamburg. Wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte, schlägt der 33-Jährige bei den Hamburg European Open vom 22. bis zum 30. Juli im Stadion am Rothenbaum auf.

Die Nummer 65 der Weltrangliste ist nach Lokalmatador und Olympiasieger Alexander Zverev sowie dem Norweger Casper Ruud der dritte Topspieler, der seine Startzusage gegeben hat.

Struff vor Hamburg European Open wieder zurück in alter Form

„Ich freue mich, dieses Jahr wieder bei den Hamburg European Open anzutreten. Ich habe hier eines meiner ersten Quali-Matches auf der ATP-Tour bestritten“, sagte Struff, der nach einem Jahr mit vielen Rückschlägen wieder zurück zu alter Stärke gefunden hat.

Im April schlug der 33-Jährige überraschend den Weltranglistenvierten Casper Ruud mit 6:1, 7:6 (8:6) im Achtelfinale der Monte Carlo Masters.

Zur Hansestadt hat er nach eigenen Aussagen eine besondere Beziehung, „weil meine Oma in Hamburg geboren wurde“. (dpa/cs)