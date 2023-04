Rothenbaum-Hammer! Zverev kommt nach Hamburg

Alexander Zverev kehrt nach Hamburg zurück! Der Olympiasieger von 2021 schlägt beim Tennis-Turnier am Rothenbaum auf. Das gab Turnierdirektorin Sandra Reichel am Dienstagmittag bekannt. Für den 26-Jährigen ist es nach 2019 die nächste Rückkehr in sein Wohnzimmer.

„Ich freue mich, das erste Mal seit 2019 wieder bei den Hamburg European Open dabei zu sein. Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir“, sagte Zverev, der bei seinem letzten Auftritt im Halbfinale scheiterte.

Zverev schlägt bei Tennisturnier in Hamburg auf

„Ich hoffe auf die lautstarke Unterstützung des Publikums und bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine wunderschöne Tenniswoche erleben werden.“ Neben Zverev hat auch Casper Ruud (Norwegen) für die 117. Auflage des Rothenbaum-Turniers (22. bis 30. Juli 2023) zugesagt hat.