Während im Hamburger Stadtderby immer noch darüber gerätselt wird, wer denn nun zu wem „Halt die Fresse!“ gesagt hat, war die Situation beim Bundesliga-Spiel in Bochum eindeutig. Der Ruf eines Zuschauers galt dem Kölner Trainer Steffen Baumgart, der sein Team wie gewohnt lautstark mit Anweisungen versorgte.

Nach einer halben Stunde lag Gastgeber Bochum 1:0 vorne und Baumgart hatte allen Grund, seiner Elf von der Bank zu besserem Spiel zu bewegen. Das ging einem Fan offenbar so sehr auf die Nerven, dass er dem Coach ein harsches „Halt die Fresse!“ in den Rücken schleuderte.

Bundesliga-Beef in Bochum: Köln-Trainer Baumgart legt sich mit Fan an

Baumgart ließ sich davon allerdings überhaupt nicht irritieren. Der Fußballlehrer drehte sich um und antwortete lässig: „Ganz bestimmt nicht!“

Das könnte Sie auch interessieren: „Das kotzt einen an!“ Gladbach-Trainer Hütter droht das Aus

Und das war offenbar auch das richtige Signal an seine Mannschaft: Timo Hübers und Anthony Modeste drehten das Spiel zu einer 2:1-Halbzeitführung für die „Geißbock-Elf“, deren oberster Bock dann in der Kabine wohl auch erst mal nicht mehr so viel zu meckern hatte.