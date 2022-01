Als es vollbracht war, freute er sich auf die Abkühlung. Schon vor dem Derby hatte Tim Walter auf die Kiste Bier hingewiesen, die stets in der Trainerkabine stehen würde. Nun frohlockte er: „Meine Jungs trinken nicht so viel, deshalb kann ich eines mehr trinken.“ Er wird es nötig gehabt haben, nach einer Partie, während der er an der Seitenlinie in die Vollen ging.

Walters wildes Derby. Einmal mehr war der HSV-Trainer als Grenzgänger unterwegs, beharkte sich mehrfach mit dem Vierten Offiziellen und St. Paulis Trainerteam. Richtig heiß wurde es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Jackson Irvine mit einer Grätsche Jonas Meffert umsenste und dafür die Gelbe Karte sah. In der Folge ging es auch an der Seitenlinie heiß her. Der Ausspruch „Halt die Fresse“ war über die Außenmikrofone deutlich zu vernehmen. Es war aber offenbar nicht Walter, der hier ausfällig wurde. Möglicherweise galt die Beleidigung auch ihm.

Nach der Pause brodelte der Vulkan in jedem Fall weiter. Die Folge: Nach 63 Minuten zeigte ihm Schiedsrichter Sascha Stegemann die Gelbe Karte. Für Walter bereits die zweite binnen drei Tagen. Schon am Dienstag, beim Pokalerfolg in Köln, wurde er in der Verlängerung verwarnt.

Der 46-Jährige zeigte sich später einsichtig. „Vielleicht hat der Schiedsrichter in dem Moment ja auch Recht, wenn ich lautstark bin“, ließ der Coach wissen. „Aber ich bin immer respektvoll allen gegenüber.“ Nun, ja …

Übrigens: Eine Sperre droht Walter noch nicht. Die gestrige Verwarnung war seine zweite in der Liga, erst nach vier Gelben Karten müsste er eine Partie auf der Tribüne verfolgen. Da ist noch reichlich Luft, dennoch merkte er augenzwinkernd an: „Ich habe ja auch ein sehr gutes Co-Trainer-Team.“

Für Walter sind seine Wutausbrüche am Spielfeldrand Stressabbau, sie sollen als Signal an seine Mannschaft dienen. Das klappte gestern. Und hängen bleibt dann vor allem auch, dass er nach Hannes Wolf 2019 der erste HSV-Trainer ist, der einen Sieg im Stadtderby feiern konnte. Das blieb zuvor Dieter Hecking und Daniel Thioune versagt. „Wir freuen uns“, so Walter. „Aber auch dafür gibt es nur drei Punkte.“ Unermesslich ist hingegen der emotionale Wert dieses Erfolges.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version dieses Textes haben wir den Ausspruch „Halt die Fresse“ HSV-Trainer Tim Walter zugeordnet. Eine genaue Sichtung der TV-Bilder ergab jedoch, dass der Ausspruch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von ihm kam. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.