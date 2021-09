Paris St. Germain soll wieder stark an einer Verpflichtung von Erling Haaland interessiert sein. Der Norweger wird als Ersatz für Kylian Mbappé gehandelt, sollte dieser PSG nächstes Jahr verlassen. Das berichtet die spanische Zeitung „AS“.

Paris will vorbereitet sein, sollte Mbappé den Verein nächsten Sommer verlassen. Deswegen beschäftigt sich der französische Top-Klub mit einem Transfer des Norwegers Erling Haaland. Der 21-Jährige könnte Borussia Dortmund durch eine Ausstiegsklausel im nächsten Jahr für „nur“ 75 Millionen Euro verlassen.

Kylian Mbappé will Paris verlassen – Erling Haaland soll kommen

Mbappé hatte den Pariser Verantwortlichen mitgeteilt, dass er wechseln wolle. Real Madrid gab bereits in dieser Transferperiode zwei Angebote für den 22-Jährigen ab, doch für PSG war das offensichtlich zu wenig. Wie die „Sun“ berichtet, betrug das Höchstgebot über 200 Millionen Euro. Nächsten Sommer könnte Mbappé ablösefrei wechseln.

Haaland besitzt beim BVB Haaland noch einen Vertrag bis 2024. Und den will er wohl auch erfüllen. „Ich habe einen Vertrag und ich werde respektvoll sein. Die Champions-League-Qualifikation war sehr wichtig für mich. Ich will Champions League spielen und habe große Ziele“, so der Stürmer.

Im Rennen um Erling Haaland hat PSG große Konkurrenz: Auch Manchester United, Manchester City und Real Madrid sollen an einer Verpflichtung interessiert sein.