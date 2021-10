Die Freude war groß über das Comeback von Erling Haaland am letzten Wochenende. Mit seinem Doppelpack zeigte der 21-Jährige dann auch direkt wieder, warum er so wichtig ist. Weitere Tore werden aber vorerst nicht dazukommen.

Der Grund: Nach seiner Oberschenkelprellung zuletzt fällt Haaland nun schon wieder aus – und das gleich mehrere Wochen. „Er hat eine Verletzung am Hüftbeuger. Es wird ein bisschen Zeit ins Land gehen“, verkündete Cheftrainer Marco Rose in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr).

Rose: Haaland war „richtig down“

Sowohl für den BVB als auch für Haaland ist die Diagnose ein herber Schlag, das weiß auch Rose: „Erling war echt down. Dass er jetzt schon wieder ausfällt, ist nicht gut für uns und auch nicht für den Jungen“, schließlich war dieser „echt happy, dass er wieder zurück war und sich nach dem Spiel gegen Mainz richtig gut gefühlt hat“, so der Übungsleiter. Der 45-Jährige kann dem Ausfall seines Torjägers aber auch etwas Positives abgewinnen: „Es ist die Chance für die Jungs hinten dran, sich zu zeigen.“ Man habe Spieler, „die schon gezeigt haben, dass sie mit Widerständen umgehen können.“

Dennoch wird es für Rose nicht leicht, seinen Top-Stürmer zu ersetzen. Denn Fakt ist: Haaland ist die Lebensversicherung des BVB. An 59,1 Prozent der Dortmunder Tore war er beteiligt, liegt damit im Bundesliga-Ranking auf Platz zwei. Wie also will Rose seinen Torjäger ersetzen? Da mit Youssoufa Moukoko (16) auch Haalands Backup verletzt fehlt, dürfte Donyell Malen (22) gesetzt sein, im Falle einer Doppelspitze wäre Kapitän Marco Reus (32) ein heißer Kandidat auf den zweiten Platz im Sturm.

In jedem Fall warten auf Rose aufreibende Planspiele – weiß auch der Trainer selbst und stellt klar: „Wir müssen basteln.“ Schließlich geht es nach dem 0:4 in Amsterdam um Wiedergutmachung.