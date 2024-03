Große Bayern-Sorgen: Ohne Kane und Neuer gegen Dortmund?

Gleich zwei Bayern-Stars verpassen die Spiele ihrer Nationalmannschaften. Harry Kane reiste bereits verletzt zum englischen Nationalteam, während es Manuel Neuer beim DFB-Lehrgang erwischte. Nun müssen die beiden Profis auch um das Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund zittern.

Der angeschlagene Stürmerstar Kane wird der englischen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Brasilien an diesem Samstag fehlen. Nationaltrainer Gareth Southgate berichtete vor der Partie am Abend (20 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion, dass der Einsatz des 30 Jahre alten Kapitäns auch am kommenden Dienstag gegen Belgien „extrem zweifelhaft“ sei.

Kane verletzte sich in Darmstadt am Sprunggelenk

Kane hatte sich am vergangenen Wochenende beim 5:2 im Bundesligaspiel beim SV Darmstadt 98 eine Blessur am Sprunggelenk zugezogen und war vorzeitig ausgewechselt worden. Trotz der Verletzung war der Torjäger zur Nationalmannschaft gereist, um sich vor Ort von seinen vertrauten Ärzten untersuchen zu lassen. Für Kane geht es auch darum, rechtzeitig vor der Partie des Rekordmeisters gegen den BVB am 30. März wieder fit zu werden.

Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner geht derweil von einer nur kurzen Ausfallzeit von Manuel Neuer aus. „Der Zeitpunkt ist unglücklich. Aber grundsätzlich ist es nur eine kleine Verletzung“, sagte er Sky. „Er ist in Behandlung und auf einem guten Weg. Die Verletzung ist nichts Dramatisches. Er kommt schnell wieder zurück.“

Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft am Donnerstag die Verletzung im Oberschenkel zugezogen. „Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden“, sagte Rechner hingegen: „Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund.“

Neuer fällt für beide DFB-Testspiele aus

„Wir schauen nächste Woche, wie es ihm geht und wann er wieder auf dem Platz stehen kann. Er kriegt überhaupt keinen Druck“, sagte Rechner. Für die DFB-Auswahl wird Neuer in den Testspielen an diesem Samstag in Lyon gegen Frankreich und am Dienstag in Frankfurt/Main gegen die Niederlande ausfallen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vom Postboten zum Fußball-Star: Sogar der FC Bayern wirbt um Frankreichs Rookie (31)

Bei den Engländern sind neben Kane auch Bukayo Saka, Cole Palmer und Jordan Henderson beim Prestigeduell gegen den Rekordweltmeister nicht dabei. Neben Neuer fehlt den fehlt den Deutschen im Kader Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic und Heidenheim-Newcomer Jan-Niklas Beste. (lg/dpa)