Schock im Training: Neuer verletzt sich und verpasst Länderspiele

Manuel Neuer wird auch die kommenden beiden Länderspiele verpassen. Aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Adduktor reiste der Torhüter des FC Bayern München vorzeitig aus Frankfurt ab. Neuer hatte sich die Verletzung im Mittwochstraining zugezogen und wird damit wohl auch im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund fehlen.

Besonders heikel: Erst am Mittwochvormittag war bekannt geworden, dass Julian Nagelsmann sich auf Neuer als EM-Torhüter festgelegt hat. Jetzt muss der Bundestrainer am Samstag gegen Frankreich und am Dienstag gegen die Niederlande auf Marc-André ter Stegen setzen, der Neuer nach dessen Beinbruch bereits vertreten hatte.

Schon die Länderspiele im November fanden ohne Neuer statt, obwohl er eigentlich sein Comeback geben sollte. Letztmalig kam der 37-Jährige bei der WM 2022 in Katar zum Einsatz. Trotz der Verletzung ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Nagelsmann im Hinblick auf die EM noch einmal umdenken wird.