Besondere Ereignisse ziehen besondere Reaktionen nach sich. Dachten sich auch Liechtensteins Nationalkicker nach dem 0:2 (0:1) in St. Gallen gegen Deutschland. Noch auf dem Platz stehend schnappten sich einige von ihnen ein erstes Bier und eine Bratwurst und feierten eine der schönsten Niederlagen in der Fußball-Geschichte des kleinen Fürstentums.

Eine spontane Grill-Party nach einem denkwürdigen Abend. Auf den Tribünen standen die Fans und feierten die Spieler, die immer wieder etwas ungläubig um sich schauten. Damit hatten sie nicht gerechnet. Viele von ihnen spielen in der vierten, fünften oder gar sechsten Schweizer Liga. Nun dieses knappe Resultat gegen den viermaligen Weltmeister.

Bundestrainer Flick gratuliert Underdog Liechtenstein

„Das Spiel, die Niederlage, ist fast wie ein Sieg für uns“, resümierte dann auch Nationaltrainer Martin Stocklasa, der zwischen 2006 und 2008 mal für Dynamo Dresden spielte. „Für uns ist das ein sensationelles Resultat.“ Was Stocklasa besonders freute: „Auch Hansi Flick hat mir gratuliert.“

Anerkennung für ein Spiel, das auch in Deutschland nicht so schnell in Vergessenheit geraten dürfte – weil es ja Flicks erstes als Bundestrainer war. Bereits in rund zwei Monaten sieht man sich dann wieder. Am 11. November steigt in Wolfsburg das Rückspiel in der WM-Qualifikation.