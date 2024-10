„Grauenhaft“: Vernichtende Kritik für Ex-Bayern-Star in England

Schon in den vergangenen Wochen machte der ehemalige Bayern-Star Matthijs de Ligt häufig keine gute Figur – und auch in diesen Tagen sorgte er beim Spiel seines neuen Arbeitgebers Manchester United in der Europa League gegen den FC Porto für mächtig Kritik. So sehr, dass man ihm in England inzwischen sogar jedes Talent abspricht.

Beim 3:3 von Manchester gegen Porto machte de Ligt vor allem vor den beiden Gegentoren durch Samu Omorodion keine gute Figur und wurde prompt zur Zielscheibe der englischen Presse. „Matthijs de Ligt lieferte gegen Porto ein grauenhaftes Spiel ab. De Ligt war an beiden Toren von Omorodion schuld und wurde noch mehr vorgeführt als Harry Maguire“, titelte der „Mirror“. Auch die „Sun“ schrieb: „Wie die meisten Spieler von ManUnited ließ auch seine Leistung mit zunehmender Spieldauer nach und er wurde von Portos Nummer 9 tyrannisiert“.

Matthijs de Ligt gab sich gegen Omorodion geschlagen

Gleich zweimal gab sich der Niederländer im Zweikampf mit Omorodion geschlagen und konnte die beiden Treffer seines Gegenspielers nicht verhindern. Auch an seinem Verteidiger-Partner Lisandro Martínez gab es Kritik. In der 78. Spielminute nahm Trainer Erik ten Haag de Ligt vom Platz und ersetze ihn durch Harry Maguire. Dieser erzielte in der Nachspielzeit sogar noch den Ausgleich für Manchester.

Laut „Manchester Evening News“ und „90min.com“ war de Ligt gar der schlechteste Spieler auf dem Platz. „De Ligt hat sich heute sehr schwergetan. Dieser Junge (Omorodion) hat de Ligt heute echte Albträume bereitet“, fasste auch United-Legende Owen Hargreaves zusammen. „Zwei riesige Chancen und ein Tor – de Ligt, ein Spieler, der für eine riesige Summe eingekauft wurde, steht die ganze Zeit komplett falsch“, sagte Ex-Profi und TV-Experte Jamie Carragher bei Sky.

Manchester United holte de Ligt vom FC Bayern München

Ganze 70 Millionen Euro hatte der Premier League-Klub im Sommer für den Transfer der beiden Bayern-Spieler de Ligt und Noussair Mazraoui gezahlt. Ein Vorgang, der vor allem in Hinblick auf de Ligt damals von vielen Bayern-Fans scharf kritisiert wurde. In München zählte er zu den besten Verteidigern des Vereins.

Mit acht Einsätzen für Manchester United und einem Tor ist fraglich, ob de Ligt auf der Insel einen ähnlichen Status wie in München erlangen kann. Noch jedenfalls bedauern viele Fans den Transfer eher.