„Falsche Entscheidung“: Diesen Nicht-Wechsel bereut Götze bis heute

Dortmund statt Liverpool – WM-Held Mario Götze bereut seine Entscheidung vor sechs Jahren. „Wenn man mich jetzt fragt – ja, ich hätte ganz sicher nach Liverpool wechseln sollen. Ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue sie nicht“, sagte Götze der „Daily Mail.“

Nach seinem Abschied 2016 beim Rekordmeister Bayern München kehrte er zum BVB zurück. Dabei stand er auch in engem Austausch mit seinem Ex-Trainer Jürgen Klopp. „Wir stehen immer noch in Kontakt und haben damals darüber gesprochen, dass ich nach Liverpool komme“, sagte der Siegtorschütze des WM-Finals 2014.

Klopp habe in seiner ersten Zeit in Dortmund den „größten Einfluss“ auf seine Karriere gehabt, so der 29 Jahre alte Offensivspieler der PSV Eindhoven. „Er kann sehr fordernd sein. Er kann dein Freund sein, aber gleichzeitig auch sehr streng. Das pusht dich zu großen Leistungen. Das ist das, was mit mir damals passiert ist, und das ist das, was nun mit Liverpool passiert.“

Götze in Eindhoven gesetzt

In seiner zweiten Zeit beim BVB kam der Mittelfeldspieler auf 75 Bundesligaeinsätze, traf dabei 13-mal. Seine alte Form fand er, auch aufgrund von Krankheiten und Verletzungen, aber nicht wieder. Im Sommer 2020 folgte der Wechsel in die Niederlanden – wo er absolut gesetzt ist und es in 25 Ligaspielen in der laufenden Saison auf drei Tore und vier Vorlagen brachte. Sein Vertrag bei der PSV läuft bis 2024.