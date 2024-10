„God Save The King“: Singen Sie jetzt Englands Hymne mit, Mr. Tuchel?

Thomas Tuchel weiß noch nicht, ob er als Englands Nationaltrainer vor Länderspielen die Nationalhymne des Vereinigten Königreiches („God Save The King“) mitsingen wird.

„Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sie singt. Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen““, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung in London. „Die Hmyne ist sehr bewegend. Egal, welche Entscheidung ich treffe, wir haben noch etwas Zeit bis März.“

Tuchel tritt seinen neuen Job am 1. Januar an, im neuen Jahr wird er dann auch erstmals bei Länderspielen als England-Coach agieren. Er hat einen Vertrag über 18 Monate bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2026 unterschrieben.

Tuchels Ziel mit England ist der WM-Titel 2026

„Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass“, sagte Tuchel lächelnd in Richtung derjenigen, die lieber einen Engländer auf dem wichtigsten Trainerposten im selbsterklärten Mutterland des Fußballs gesehen hätten.

Als erst dritter ausländischer Three-Lions-Coach nach dem Schweden Sven-Göran Eriksson und dem Italiener Fabio Capello – dazu noch als erster Deutscher – weeiß Tuchel, dass er ab Dienstantritt am 1. Januar 2025 zunächst gegen Vorbehalte ankämpfen muss.

Auch deswegen sprach er bei seiner Vorstellung stets von „wir“ und „unser“ – so wie bei seinem formulierten WM-Ziel am Ende seiner vertraglich zunächst auf 18 Monate begrenzten Amtszeit: „Wir werden alles tun, um unseren Traum in Amerika wahr werden zu lassen.“