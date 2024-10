Tuchel-Deal schon lange klar: Prinz William reagiert auf neuen England-Coach

Ein Deutscher als englischer Nationalcoach: Die umstrittene Ernennung von Thomas Tuchel hat die Fußballwelt in Aufruhr versetzt und hohe Wellen geschlagen – sogar bis ins Königshaus! Jetzt äußert sich Prinz William. Was der Schirmherr des englischen Fußball-Verbandes von Tuchel hält.

Tuchel wird ab dem 1. Januar 2025 seine Arbeit als Trainer des Teams um Kapitän Harry Kane aufnehmen und wird damit der erste Deutsche auf dem wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fußballs. Unterzeichnet wurde der Vertrag mit der FA bereits am 8. Oktober.

Prinz William wendet sich bei X direkt an Tuchel

Auf der Plattform X schrieb Prinz William: „Thomas, wir wünschen Dir viel Glück und stehen alle hinter Dir!“ In der von dem Thronfolger unterzeichneten Nachricht, sichert dieser Tuchel seine Unterstützung für dessen Arbeit als neuer Fußball-Nationaltrainer Englands zu.

Thomas Tuchel bei seiner Vorstellung als Englands neuer Nationaltrainer Imago / PA Images Thomas Tuchel bei seiner Vorstellung als Englands neuer Nationaltrainer

Der frühere Coach unter anderem des FC Bayern München, FC Chelsea, von Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain soll England zur WM 2026 führen und dort das lange Warten auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 beenden.

Tuchel: „Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass“

„Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass“, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung in Wembley lächelnd. Dann fügte Tuchel an: „Hoffentlich kann ich sie überzeugen und ihnen zeigen und beweisen, dass ich stolz bin, der Trainer Englands zu sein und alles für diesen Job gebe. Alle können da sicher sein, egal, welche Nationalität ich habe. Ich werde alles tun, um unseren Traum in Amerika wahr werden zu lassen.“