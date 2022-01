„Taktik aus der Mottenkiste“ Gladbach-Legende attackiert Hütter

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Wolfgang Kleff hat Gladbach-Trainer Adi Hütter hart kritisiert.

Gladbach-Legende Wolfgang Kleff hat Sorge um die Borussia und geht mit Spielern und dem Trainer hart ins Gericht. In seiner Kolumne bei „Bild“ teilt der WM-Held von 1974 gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber aus.

Kleff, der nach eigenem Bekunden ungerne die Schuld bei Trainern sucht, ist geschockt von den letzten Gladbach-Spielen und der Art und Weise, wie Coach Adi Hütter aufstellt – beispielsweise gegen Union Berlin. „Drei Vorstopper mit Elvedi, Ginter und Friedrich, also drei Abräumer, drei fußballerisch ziemlich limitierte Jungs. Das ist eine Taktik, die ich zuletzt mit der Nationalmannschaft Ende der Sechziger und Anfang der Siebzigerjahre erlebt habe. Furchtbar“.

Der 76-Jährige sieht die Verantwortung aber nicht nur bei Hütter. Seiner Meinung nach lassen die Spieler den Trainer im Stich. „Was können die Spieler besser machen? Warum lassen die Adi Hütter hängen? Warum kämpfen sie nicht wenigstens mit aller Macht und allem Einsatz gegen die Krise? Denn genau das vermisse ich total, dass sich alle dagegen wehren, dass meine Borussia am Ende sogar absteigt! Ja, diese Gefahr sehe ich.“

Kleff klingt verzweifelt: „Diese Mannschaft, die da 0:6 gegen Freiburg untergeht, die sich im Pokal in Hannover 0:3 abschießen lässt, ohne sich zu wehren und sogar noch zwei, drei Gegentore mehr vom Zweitliga-Zwölften hätte kriegen müssen, diese Mannschaft ist nicht mehr meine Mannschaft! Borussia ist mein Verein und wird das auch immer bleiben. Aber diese Mannschaft? Nein danke! Ich will keinen mehr sehen, der nicht alles für Borussia gibt. Wer jetzt an andere Klubs denkt, an seine eigene Zukunft, muss ab auf die Tribüne!“

Bundesliga: Gladbach hat nur vier Punkte Vorsprung auf direkten Abstiegsplatz

Der ehemalige Torwart, der viermal mit Gladbach Meister wurde gibt auch bekannt wie er sich die Zukunft für seinen Verein vorstellt. „Wie es weitergehen soll? Hoffentlich nicht noch einmal mit dieser Taktik aus der Mottenkiste. Aber durchaus noch mit Adi Hütter, der hat es doch in Frankfurt toll gemacht! Aber, er muss jetzt konsequent dazwischenhauen!“ Momentan hat die Borussia nur 22 Punkte, steht auf Platz zwölf der Tabelle und hat nur vier Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.