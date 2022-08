Offerte aus England: Nationaltorhüter Trapp hat sich offenbar entschieden

Manchester United soll nach Informationen des „Kicker“ Nationaltorhüter Kevin Trapp einen Vierjahresvertrag anbieten. Ein Angebot soll bei den Hessen an diesem Dienstag eingehen und im hohen einstelligen Millionenbereich liegen. Der Stammkeeper von Eintracht Frankfurt wolle die Offerte annehmen, hieß es. Laut Sport1 habe United offiziell um Erlaubnis gebeten, mit Trapp zu verhandeln. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche habe zugestimmt. Zuvor hatte am Montag auch die „Bild“ über ein Interesse des englischen Traditionsklubs berichtet.

Manchester United, das am Montagabend mit 2:1 gegen den FC Liverpool einen kompletten Fehlstart in der Premier League abwendete, will mit dem Transfer des 32-jährigen Trapp seine Defensive stärken. Das sei eine „schöne Rückmeldung“, sagte Trapp am Montagabend beim „SportBild Award“ in Hamburg, mehr könne er dazu aber nicht sagen.

Eintracht-Trainer Glasner glaubt an Trapp-Verbleib bei den Frankfurtern

Trapp hat beim Europa-League-Sieger einen Vertrag bis 30. Juni 2024 und galt bislang nicht als Verkaufskandidat. „Es gibt bisher kein Angebot und auch keinen Kontakt zu United“, hatte Sportvorstand Markus Krösche (41) am Montag der „Bild“ gesagt. Trainer Oliver Glasner, der mit Trapp bei der Gala in Hamburg war, geht von einem Verbleib Trapps aus. Bis zum Transferschluss am 1. September sei jedoch „alles möglich“: „Ich mache mir keine Sorgen, aber ich habe mir öfter schon keine Sorgen gemacht – und dann war der Spieler weg. Wie bei Filip Kostic.“ Kostic wechselte zu Juventus Turin.

Der gebürtige Saarländer Trapp spielte zwischen 2015 und 2018 bereits für Paris Saint-Germain, kehrte dann zur Eintracht zurück. Er kennt sich auf der internationalen Bühne aus. Mit der Eintracht würde er nach dem Europa-League-Titel in dieser Saison in der Champions League auflaufen. Mit den Red Devils wäre es lediglich die Europa League.

Mit David de Gea hätte Trapp bei United namhafte Konkurrenz auf der Torwartposition

Sein Konkurrent um den Stammplatz wäre der Spanier David de Gea (31). Eintrachts früherer Vorstandschef Heribert Bruchhagen glaubt, dass Trapp „dem Markt folgen muss, denn in Manchester wird mit Sicherheit mehr bezahlt als in Frankfurt“.

Sollte Trapp wirklich gehen, müssten die Frankfurter auch noch mal auf dem Transfermarkt tätig werden. Denn die Ersatzleute Diant Ramaj (20) und Jens Grahl (33) könnten den Qualitätsverlust nicht ersetzen. (dpa/pw)