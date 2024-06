Gegen Zweitliga-Aufsteiger: Kompanys Bayern-Debüt läuft im Free-TV

Bayern Münchens neuer Trainer Vincent Kompany feiert seine Pflichtspielpremiere gleich zum Start der 1. Runde des DFB-Pokals am 16. August.

Die Auftaktbegegnung des Rekordpokalsiegers beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm wird als eine von vier Erstrundenpartien live im Free-TV übertragen (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Freitags werden zudem drei weitere Spiele ausgetragen, von Samstagmittag bis zum Montagabend sind 26 weitere Duelle angesetzt.

Die Duelle der Supercup-Teilnehmer VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen finden wie geplant erst eine gute Woche später statt. Doublesieger Bayer tritt am 28. August zu ungewöhnlich früher Uhrzeit (18 Uhr/ZDF und Sky) bei Carl-Zeiss Jena an, Grund für die Vorverlegung ist die am Abend stattfindende Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris.

Auch Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt im Free-TV

Stuttgart tritt einen Tag zuvor (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster an.

Das Gastspiel von Eintracht Frankfurt bei Eintracht Braunschweig wird am Montag, den 19. August (20.45 Uhr/ARD und Sky), ebenfalls im Free-TV übertragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Teutonia Ottensen spielt im DFB-Pokal erneut am Millerntor

Mitfavorit Borussia Dortmund spielt am 17. August um 18 Uhr beim 1. FC Phoenix Lübeck, RB Leipzig (bei RW Essen) und der Finalist der Vorsaison 1. FC Kaiserslautern (beim FC Ingolstadt) treten bereits zweieinhalb Stunden zuvor um 15.30 Uhr an. Alle 32 Erstrundenpartien werden bei Sky übertragen. (sid/lw)